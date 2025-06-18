Массовое захоронение: в Египте обнаружили уникальную гробницу

Археологи совершили уникальное открытие в Египте — гробницу в возрасте около 4000 лет, в которой были найдены останки 11 человек, включая детей. По словам исследователей проекта South Asasif Conservation Project, это первое захоронение периода Среднего царства (2040–1630 годы до н.э.), найденное в этой части некрополя.

Тела умерших были расположены рядом, а их головы ориентированы в разные стороны. Археологи предполагают, что такая позиция имела ритуальное или символическое значение. Об этом пишет Mirror.

Хотя деревянные саркофаги и льняные обмотки были разрушены наводнением, артефакты — в частности, статуэтки и украшения — хорошо сохранились. Среди находок — два медных зеркала: одно с лотосовидной ручкой, а второе украшено образом богини Хатор, олицетворяющей небо, женственность, плодородие и любовь.

Руководитель раскопок, американская археологиня Кэтрин Блейкни, отметила, что это открытие радикально меняет представление об истории Южного Асасифа. Ранее считалось, что захоронения в этом некрополе осуществлялись только во времена 18-й, 22-й, 25-й и 26-й династий, то есть в период с 1550 по 525 год до н.э.

Среди останков обнаружены скелеты пяти женщин, двух мужчин и троих детей. Относительно одиннадцатого похороненного — пол пока не установлен. По мнению египетского Министерства туризма и древностей, эта гробница могла принадлежать одному из 12 влиятельных семей региона.

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Ценные украшения были найдены преимущественно рядом с женскими остатками. В то же время в одной из мужских гробниц археологи обнаружили бусы из 30 аметистовых и двух агатовых бусин, обрамляющих голову бегемота. Такой символ считался олицетворением силы Нила и должен был защищать умершего в загробном мире. Бегемота также часто связывали с образом богини Таурет – покровительницы плодородия и безопасности.

Комментируя находку, Блейкни отметила, что сложность и эстетика украшения показывают высокий уровень художественного мастерства периода Среднего царства.

Ранее мы рассказывали, что археологи обнаружили в Израиле кольцо в возрасте 2300 лет.

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