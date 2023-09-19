Мастера маникюра назвали семь фатальных ошибок, травмирующих ногти

Большинство людей портят свои ногти дома неправильным уходом. Чтобы ногти всегда были здоровыми, доверьте уход за ними профессионалу.

Об этом пишет Время Действий.

Несвоевременная обрезка ногтей

Особенно это касается ногтей на ногах, которые могут стать причиной сдавления и повреждения, когда вы носите носки и обувь. Неправильно обрезанные ногти могут привести к трещинам и волнам на их поверхности, что создает риск появления инфекции и грибка.

Самостоятельное снятие гель-лака

Самостоятельное снятие гель-лака может повредить ногтевую пластину и привести к потере качества последующего покрытия. Ноготь становится более уязвимой, может возникать боль при соприкосновении или контакте с водой.

Неправильные инструменты для маникюра

Неправильный выбор инструментов для маникюра и педикюра, таких как тупые или остроугольные инструменты для обрезки кутикулы, могут привести к травмам и воспалению вокруг ногтевого ложа. Неправильная пилка также может привести к расслоению ногтевой пластины и ее изяществу.

грызть ногти

Гриз ногтей или самостоятельное обрезание кутикулы самостоятельно может привести к деформации ногтевой пластины и появлению волн на ногтях, которые могут быть необратимыми.

Остригание слишком коротко

Остригание ногтей слишком коротко может привести к появлению болезненных ощущений. Это может стать причиной расслоения ногтевой пластины и привести к риску врастания ногтя.

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Неправильная очистка

Использование неправильных средств для очистки ногтей может повредить ногтевую пластину. Рекомендуется использовать старую зубную щетку и мыло для этой процедуры.

Использование жидкости для снятия лака

Жидкость для снятия лака на основе ацетона может повредить ногтевую пластину и привести к ожогам и дистрофии. Поэтому важно выбирать более безопасные средства.

Самостоятельное нанесение гель-лака

Нанесение гель-лака без соответствующих навыков может привести к травмам и деформации ногтевой пластины. Рекомендуется проведение этой процедуры профессионалами.

Напомним, мы уже писали, какой маникюр стал неактуальным.

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