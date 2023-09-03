Меньше, чем по предварительной оценке: Ученые назвали сколько людей нужно для колонизации Марса

Сколько человек нужно для колонизации Марса

Новое исследование, проведенное группой американских ученых, приходит к выводу, что минимальное количество людей, способных обеспечить стабильную колонию на Марсе, составляет всего 22 человека. Исследование использовало моделирование и симуляцию для определения оптимального размера начальной популяции для успешной марсианской колонии.

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Об этом пишет Science Alert. Это количество значительно меньше, чем ранее оценивалось, а именно 110 человек. Хотя больше людей может сделать колонию более устойчивой, расходы на миссию увеличатся с каждым дополнительным участником.

Однако важно не только количество, но и типы личностей. Исследователи обнаружили, что правильное сочетание разных типов личностей является ключевым фактором успеха колонии в условиях изоляции на Марсе.

Данные выводы, хоть и нуждаются в рецензировании, были тщательно описаны в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Будущий запуск миссии на Марс для человечества становится все более необходимостью, а не простою возможностью. Хотя многие детали относительно долгосрочной колонии или базы на Марсе еще неизвестны, уже сейчас ясно, что это будет очень сложно и потребует решения многочисленных технических, инженерных, психологических и социальных проблем.

Ученые указывают на значимость аспектов, таких как добыча ресурсов и обеспечение необходимых товаров землей, а также психологические и поведенческие аспекты. Для понимания межличностных и психологических аспектов жизни будущих марсианских колонистов ученые использовали методику агентного моделирования, которая помогла изучить взаимодействие различных типов личностей в системе.

Агентное моделирование – это методика, часто применяемая в медицинских и экономических исследованиях и позволяющая анализировать взаимодействие "агентов" в системе, принимающих решения. Эта система может включать людей, объекты, местонахождение и время.

Ученые определили четыре типа личностей для агентного моделирования:

Приятные, с низкой конкурентоспособностью, низкой агрессией и слабой зацикленностью на рутине. Социальные люди, которые умеренно конкурентоспособны, активны в социальных взаимодействиях и нуждаются в социальном взаимодействии, но имеют низкую рутинную фиксацию. Реактивные, умеренно конкурентные, активные в социальных взаимодействиях и зацикленные на рутине. Невротики, очень конкурентные, социально агрессивные, сильно зациклены на рутине и имеют проблемы со скукой.

Каждому агенту были также предоставлены навыки управления и инженерии, а также учитывались другие факторы, такие как наличие ресурсов и межличностные отношения.

Для получения результатов учёные провели 5 запусков своей модели в течение 28 лет, изменяя количество участников от 10 до 170, и тестировали даже меньшие начальные популяции.

Поскольку существуют четыре критических задачи, которые нужно выполнять постоянно, такие как производство воздуха, воды, пищи, а также управление отходами и ликвидация аварий, размер начальной популяции 10 человек был признан абсолютным минимумом для стабильного существования колонии. Такое же количество каждого типа личностей было включено в каждый начальный набор.

После 28 лет исследования минимальная начальная популяция, которая может поддерживать популяцию более 10 человек, составляла 22 человека. Однако тип личности оказался критическим фактором, и только личности типа "Приятный" смогли выжить в течение всего исследования. Невротики оказались наименее живучими и повлекли за собой уменьшение населения Марса. Таким образом выбор психологического состава экипажа является критически важным аспектом планирования будущих миссий на Марс.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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