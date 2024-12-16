Метеочувствительным не позавидуешь: сколько продлится мощная магнитная буря, накрывшая Землю

Обновился прогноз солнечной активности и магнитных бурь в период с 16 по 31 декабря. Согласно графику, самый высокий уровень солнечной активности ожидается в понедельник, 6 декабря, когда K-индекс достиг 5 (высокий уровень).

Это означает, что магнитное поле Земли будет испытывать сильные возмущения, отмечают в Meteoagent. Мощная магнитная буря продлится до конца суток и снизится до К-Индекса 4 (оранжевый уровень опасности) 17 декабря.

K-индекс – это показатель, используемый для оценки возмущений магнитного поля Земли, вызванных солнечной активностью. Чем выше K-индекс, тем сильнее магнитные бури.

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После 16 декабря ожидается постепенное понижение солнечной активности. В последующие дни K-индекс будет колебаться в пределах 4-2 баллов, что соответствует среднему и низкому уровню активности. После 17 декабря прогнозируется относительно стабильная ситуация с магнитными бурями.

Когда сильны магнитные бури в декабре. Источник: meteoagent.com Когда сильны магнитные бури в декабре. Источник: meteoagent.com

Как человек ощущает магнитные бури?

Некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, такие как головные боли, головокружение, повышенное артериальное давление.

Магнитные бури могут влиять на работу спутников, радиосвязей, электросетей.

Многие животные чувствительны к изменениям магнитного поля и могут изменять свое поведение во время магнитных бурь.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Если вы чувствительны к магнитным бурям, во время их активности рекомендуется:

Отдыхать больше: попробуйте выделить больше времени для сна и отдыха.

Избегайте стресса: попробуйте избегать стрессовых ситуаций.

Здоровое питание: соблюдайте здоровое питание, избегайте жирной, острой и соленой пищи.

Физическая активность: занимайтесь легкой физической активностью.

Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, как масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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