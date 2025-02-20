Метеочувствительным подготовиться, ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 21 февраля

Магнитные бури могут оказывать влияние на атмосферное давление, что приводит к ухудшению самочувствия у чувствительных людей. Среди возможных симптомов – головная боль, усталость и повышенный уровень стресса.

По прогнозам Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, 21 февраля магнитные бури будут слабыми, с индексом 2. Важно помнить, что прогнозы могут изменяться, поскольку ученые обновляют данные каждые три часа.

Магнитные бури возникают из-за выбросов солнечной энергии в космос, состоящий из заряженных частиц. При достижении магнитосферы Земли они вызывают нарушения, которые могут влиять как на здоровье людей, так и на работу спутников, мобильной связи и радиочастот. Мощные магнитные бури способны вызвать даже полярные сияния.

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Для облегчения воздействия магнитных бурь рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни: высыпаться, правильно питаться, избегать стресса и тяжелой пищи, пить больше воды и травяных чаев. Прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки помогут снизить негативное влияние. Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь при себе необходимые лекарства. Контрастный душ утром улучшит самочувствие, а вечером расслабит организм.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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