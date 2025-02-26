Метеочувствительным подготовиться: прогноз магнитных бурь на 27 февраля

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, что может вызвать головные боли, усталость и стресс у чувствительных людей. Прогноз магнитных бурь может изменяться, поскольку исследователи обновляют данные каждые три часа. Поэтому следует регулярно следить за обновлениями, чтобы быть в курсе возможных изменений.

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в ближайшие дни ожидается умеренная геомагнитная активность. 25 и 28 февраля уровень солнечной активности достигнет К-индекса 4, соответствующего средним магнитным бурям, тогда как 26 и 27 февраля показатель будет на уровне 3, что свидетельствует о слабых возмущениях.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается поток заряженных частиц. Попадая в магнитосферу Земли, они влекут за собой геомагнитные возмущения. Интенсивность таких явлений измеряется по К-индексу, где показатели от 1 до 4 считаются незначительными, а бури от уровня 5 и выше могут влиять на самочувствие и работу коммуникационных систем. При сильных магнитных бурях (К-индекс 7–8) можно даже наблюдать полярные сияния.

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Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, рекомендуется соблюдать режим сна и правильного питания, ограничить употребление соленой, жирной пищи, алкоголя и кофе, пить больше воды и травяного чая. Прогулки на свежем воздухе, физическая активность и уход от стресса также помогут улучшить самочувствие. Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства. Контрастный душ утром придаст бодрости, а к вечеру расслабиться поможет теплая ванна.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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