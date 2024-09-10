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Метеопатам не позавидуешь: изменился прогноз магнитных бурь на неделю

Былим Елена

Метеопатам не позавидуешь: изменился прогноз магнитных бурь на неделю
Как помочь себе при магнитных бурях

В Украине во вторник, 10 сентября, началась сверхопасная магнитная буря, что может оказать негативное влияние на здоровье метеочувствительных людей. Сил геомагнитного шторма достиг красного уровня опасности (К-индекс 6) и растянется на двое суток.

Согласно данным Meteoagent, 10 и 11 сентября на Земле будет бушевать магнитная буря К-индекса 6, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и имеющих хронические заболевания. С 12 по 16 сентября мощные шторма не прогнозируются.

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Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время таких бурь солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой Земли, что может вызвать различные явления, такие как полярные сияния, а также отрицательно повлиять на работу спутников и систем связи.

Когда магнитные бури в сентябре 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms
Когда магнитные бури в сентябре 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Как реагирует организм на магнитные бури?

Особенно чувствительны к магнитным бурам метеозависимые люди. Они могут испытывать следующие симптомы:

  • головная боль
  • Головокружение
  • Слабость
  • Бессонница
  • Изменения настроения
  • Повышение АД
  • Обострение хронических заболеваний

Как помочь себе при магнитных бурях?

Для того чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье, рекомендуется:

  • Соблюдать режим дня.
  • Есть здоровую пищу.
  • Выделяйте достаточно времени на сон.
  • Избегать стрессов.
  • Проводить больше времени на открытом воздухе.
  • Заниматься физическими упражнениями.
  • Принимать контрастный душ.

Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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Магнитные бури