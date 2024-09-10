Метеопатам не позавидуешь: изменился прогноз магнитных бурь на неделю

В Украине во вторник, 10 сентября, началась сверхопасная магнитная буря, что может оказать негативное влияние на здоровье метеочувствительных людей. Сил геомагнитного шторма достиг красного уровня опасности (К-индекс 6) и растянется на двое суток.

Согласно данным Meteoagent, 10 и 11 сентября на Земле будет бушевать магнитная буря К-индекса 6, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и имеющих хронические заболевания. С 12 по 16 сентября мощные шторма не прогнозируются.

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Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время таких бурь солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой Земли, что может вызвать различные явления, такие как полярные сияния, а также отрицательно повлиять на работу спутников и систем связи.

Когда магнитные бури в сентябре 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в сентябре 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Как реагирует организм на магнитные бури?

Особенно чувствительны к магнитным бурам метеозависимые люди. Они могут испытывать следующие симптомы:

головная боль

Головокружение

Слабость

Бессонница

Изменения настроения

Повышение АД

Обострение хронических заболеваний

Как помочь себе при магнитных бурях?

Для того чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье, рекомендуется:

Соблюдать режим дня.

Есть здоровую пищу.

Выделяйте достаточно времени на сон.

Избегать стрессов.

Проводить больше времени на открытом воздухе.

Заниматься физическими упражнениями.

Принимать контрастный душ.

Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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