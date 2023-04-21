Метеоритный поток Лириды: что это такое и когда можно будет увидеть

Метеорный поток Лириды, который мы можем наблюдать каждый год начался еще 14 апреля, но его пик мы увидим утром 23 апреля. Метеорный поток – это явление, в котором мы видим в небе яркие полосы света. Некоторые люди называют их "падающими звездами". Метеорный поток возникает, когда в атмосферу Земли попадают обломки комет и сгорают.

23 апреля в 04:00 утра по киевскому времени в пик метеорного потока Лириды вы сможете наблюдать настоящее световое шоу. Кстати, такое интересное название метеорный поток получил потому, что обломки прилетают из созвездия Лиры.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ученые утверждают, что камни из метеорного потока входят в земную атмосферу со скоростью 180 тысяч км/ч, при этом нагреваясь до 1600 градусов Цельсия. Поэтому и возникает яркое свечение.

Метеорный поток Лириды был первым увиденным астрономами явлением. Это произошло на территории Китая в 687 году до нашей эры. Астрономы советуют наблюдать за метеоритным потоком за городом – там чище небо. Падающие звезды можно увидеть невооруженным глазом: в ночь на воскресенье в небе будет появляться по 18 сияющих метеоритов каждый час.

Если вы пропустите метеорный поток 23 апреля, у вас будет шанс наблюдать за еще одним: 6 мая. Тогда ожидается по 50 падающих звезд в час.

Напомним, в ночь на 20 апреля была зафиксирована сильная вспышка в небе над Киевом. Есть предположение, что это был метеорит.

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