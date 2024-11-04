Международные партнеры увеличили объемы поставок артиллерии Украине - Зеленский

По итогам совещания с военным руководством Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительных изменениях в обеспечении украинской армии. В частности, наблюдается увеличение объемов международной помощи, особенно по артиллерийскому вооружению.

Во время встречи с Главнокомандующим Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем и министром обороны Умеровым была подробно обсуждена ситуация на фронте. Особое внимание было уделено Покровскому, Кураховскому, Торецкому и Купянскому направлениям. Отдельно рассматривались результаты Курской операции и уничтожение российских сил вблизи государственной границы Украины. Об этом сообщил глава государства по итогам совещания с военным руководством.

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Важной темой обсуждения стал вопрос обеспечения Вооруженных Сил Украины беспилотными летательными аппаратами отечественного производства. По словам министра обороны Рустема Умерова, украинские производители дронов придерживаются утвержденных планов поставки. Учитывая важность этого направления, Президент поручил расширить заказы украинских беспилотников для нужд сил обороны.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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