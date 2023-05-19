Минимализм и оверсайз: топ-3 модные футболки на лето-2023

Футболка является базовой вещью, подходящей почти под любой образ. Этим летом трендовыми будут футболки разных фасонов: какие именно, подскажет UaPortal.

Минимализм и оверсайз

Однотонная оверсайз футболка станет великолепной базой вашего гардероба. Ее можно комбинировать практически с любым низом. Если все же на футболке есть рисунок – он должен быть минималистичен, без паеток и стразов.

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Рубчик

Одежда в рубчик в тренде уже несколько сезонов. Выбирайте базовые оттенки в минималистическом стиле. Рубчик актуален и в сочетании с классикой, и с образами в стиле кэжуала.

Футболка с подплечниками

Базой в этом случае также остается однотон, который можно разбавлять массивными украшениями. Если у вас широкие плечи – украшения обязательны.

Напомним, мы уже писали, как создать дорогой образ и не потратить кучу денег.

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