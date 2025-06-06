Минимальная зарплата в ВСУ в 2025 году: сколько получают защитники

Денежное обеспечение военнослужащего включает две основные составляющие: оклад и дополнительные выплаты. Окончательный размер суммы зависит также от индивидуальных обстоятельств.

В частности, важное значение имеет должность военнослужащего. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на приказ Министерства обороны №260.

Кроме того, на сумму выплат имеют влияние следующие факторы:

воинское звание лица;

квалификация;

продолжительность и интенсивность военной службы;

условия военной службы

Читайте также: Взносы в Пенсионный фонд: какие суммы от зарплаты теряют украинцы

По состоянию на июнь 2025 года минимальный размер оплаты для рекрутов составляет 20 130 гривен. Относительно других категорий военнослужащих, их денежное обеспечение выглядит следующим образом:

срочники – 6 000 гривен;

инструкторы – 15 000 – 30 000 гривен;

курсанты военных училищ, которые находятся на 1 – 2 курсах, должны получать выплату равную минимальной зарплате – 8 000 гривен;

курсанты военных училищ, которые учатся на 3 – 4 курсах – более 20 000 гривен (как контрактники).

Заметим, что денежные выплаты военнослужащим должны поступать в период с 5 по 15 числа каждого месяца.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине уже с 1 июля изменится минимальная зарплата.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!