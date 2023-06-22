'Минимум восемь 200-х': Сырский показал уничтожение оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков и российскую технику по разным направлениям фронта. В частности, бои ведутся на одной из самых горячих точек – Бахмутском направлении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал кадры эффективной работы HIMARS по врагу. По его словам, удалось ликвидировать по меньшей мере восемь оккупантов.

"По россиянам работает HIMARS. По меньшей мере восемь 200-х врагов. Великолепная работа "Рыбака". Враг потерял "Тюльпан". Силы обороны уничтожают технику россиян на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили передвижение вражеской техники. На следующих кадрах показано точное попадание снарядов из HIMARS и уничтожение боевой машины оккупантов.

Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях находящиеся на Бахмутском направлении украинские военные захватили вражеские блиндажи и окопы. Третья штурмовая бригада зашла на позиции противника и заняла его окопы для дальнейшего ведения боя.

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