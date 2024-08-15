Минобороны нашло большое количество золота и серебра в уничтоженной военной технике: сколько миллионов удалось получить

Министерство обороны Украины за первые семь месяцев 2024 года получило 24,7 млн. грн. от переработки драгоценных металлов, найденных в уничтоженной военной технике.

Как сообщило Минобороны в среду, 14 августа, в военных частях ВСУ и на специальных площадках накоплено 1000 тонн уничтоженной техники, содержащей драгоценные металлы.

В составе металлолома было найдено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Министерство обороны переработало эти металлы через специализированные частные предприятия.

До конца года министерство планирует получить дополнительные 18 млн. грн. от переработки.

После продажи драгоценных металлов средства распределяются следующим образом: 80% золота и платины и 50% серебра поступают в государственный бюджет, а остальные 20% и 50% соответственно остаются в специальном фонде Минобороны для нужд ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что бойцы Сил обороны в Запорожье уничтожили российскую РЛС "Каста", цена которой достигает $60 млн.

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