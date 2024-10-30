Минобороны РФ заявило об атаке дронов на 6 областей
По сообщению Министерства обороны России, минувшей ночью на территории шести приграничных регионов была зафиксирована массированная атака беспилотников.
География атак охватила:
- Ростовская область
- Курская область
- Смоленскую область
- Орловская область
- Брянская область
- Белгородская область
Об этом сообщает МО РФ.
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Российское военное ведомство заявляет об обнаружении и обезвреживании 23 беспилотных летательных аппаратов над указанными территориями. Детали о последствиях атаки и возможных повреждениях инфраструктуры не сообщаются.
Напомним, дроны атаковали 2 спортзавода в Воронежской области РФ: возникли масштабные пожары, повреждены линии электропередач.
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