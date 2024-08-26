Мобилизация пенсионеров: какие категории могут получить освобождение от службы

В Украине все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации. Этот верхний возрастной порог совпадает с началом пенсионного возраста для мужчин.

Однако существуют лица, которые вышли на пенсию до достижения предельного возраста. Поэтому, если пенсионер подпадает под возрастные критерии и имеет надлежащее состояние здоровья, его пенсионный статус не является основанием для освобождения от мобилизации.

Следует заметить, что все военные пенсионеры находятся на учете. Эти лица могут быть призваны к службе исключительно по своей военно-учетной специальности и на должность, соответствующую их воинскому званию.

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Обратите внимание! Речь идет о лицах, которые вышли на пенсию после службы в Министерстве обороны, Национальной полиции и других подобных структурах.

Однако к мобилизации не привлекаются такие категории пенсионеров:

лица пенсионного возраста от 60 лет;

пенсионеры с инвалидностью;

пенсионеры, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью;

люди, которые досрочно вышли на пенсию из-за болезней, дающих основания для освобождения от мобилизации.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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