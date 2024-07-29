Мобилизация по-новому: названы категории украинцев, которым не надо обновлять данные в ТЦК

С 18 мая текущего года вступили в силу обновленные нормы мобилизационного законодательства. Согласно им, все лица, подлежащие воинскому учету, должны актуализировать информацию о себе.

Кого не касаются эти требования и кто может не опасаться начисления штрафов за невыполнение данной обязанности, пишет УНИАН.

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Согласно действующим нормам украинского законодательства, граждане, которые подпадают под категорию военнообязанных и имеют возраст от 18 до 60 лет, обязаны обновить свои военно-учетные данные через приложение Резерв+ и поход в ТЦК. Однако существуют лица, на которых эти требования не распространяются, а именно:

лица, не имеющие украинского гражданства;

лица, которым военно-врачебная комиссия присвоила статус "не пригоден к несению военной службы";

лица, превысившие предельный возраст нахождения в запасе.

Также не нужно обновлять военно-учетные данные мужчинам до 18 лет и после 60 лет, а также женщинам, которые не имеют специализации в медицинской или фармацевтической отраслях. Кроме того, мужчины, которые по определенным причинам были сняты с воинского учета, также не обязаны посещать ТЦК, но должны иметь при себе документ, подтверждающий их исключение из учета.

Напомним, ранее в Минцифры заявили, что для бронирования от мобилизации не нужно проходить ВЛК.

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