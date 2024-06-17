Мобилизация украинских мужчин: кого могут принудительно доставить в ТЦК

Согласно новым положениям, полицейские получили полномочия обеспечивать принудительную доставку находящихся в розыске лиц в местные центры набора с помощью административного задержания.

Такую информацию предоставил народный депутат Федор Вениславский во время беседы с журналистами РБК-Украина.

"Только у Национальной полиции есть полномочия принудительно доставлять лиц в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или на военно-врачебные комиссии (ВЛК), и это касается только тех, кто находится в государственном розыске. Объявление в розыск осуществляется на основании игнорирования лицами повесток или требований ТЦК и СП о явке. Работники ТЦК и СП не имеют права на принудительные действия без сопровождения полицейских. В случаях, когда действия осуществляются совместно с полицейскими, они считаются законными", – обьяснил он.

Ранее мы рассказывали, что в Раде рассказали, будут ли электронные повестки и направления на ВЛК.

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