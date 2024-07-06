Мобилизация в Украине: что делать переселенцам без военного билета

В Украине от 18 мая 2024 вступили в силу новые правила мобилизации. Нововведения в мобилизационном законе вызвали много вопросов, в том числе переселенцев, не имеющих военного билета.

Военная юрист Дарья Соларева в комментарии glavcom.ua разъяснила, что делать переселенцам без военного билета. Она рассказала, нужно ли ВПЛ зарегистрироваться в приложении "Резерв+", или посетить ЦНАП.

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Соларева отметила, что военнообязанные со статусом ВПЛ должны сменить место военного учета в течение недели.

"Из практики следует: никто в большинстве случаев этого не делал и не делает. Рассмотрим ситуацию. Лицо, которое состояло на военном учете до 24 февраля 2022 года и имело военный билет/временное удостоверение военнообязанного, но не получало повестки в порядке предусмотренном законодательством. То есть лицо не находится в розыске... В таком случае лицу достаточно обновить свои данные в "Резерве+" или через ЦНАП", – объяснила юрист.

Она добавила, что 25-летние переселенцы без приписного удостоверения должны идти в ТЦК и СП по месту жительства и становиться на военный учет военнообязанных.

Напомним, юрист объяснила, какое наказание грозит военнообязанным за игнорирование повестки.

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