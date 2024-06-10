Мобилизация в Украине: к какой службе могут привлекать лиц с ограничениями по здоровью

Существует некоторая неуверенность среди военнообязанных относительно мест, куда могут привлечь на службу лиц, которые являются пригодными к военной службе, однако имеют определенные ограничения по состоянию здоровья.

Команда UAportal совместно с ТСН информирует о процедуре определения годности к военной службе и местах куда могут привлекать лиц, имеющих определенные ограничения по здоровью, но все еще пригодны для службы.

Военно-врачебные комиссии (ВВК) проводят оценку здоровья лиц, подлежащих воинской обязанности и определяют их способность к прохождению военной службы. В период военного положения выводы ВВК о пригодности лица к службе остаются в силе в течение года после проведения медосмотра.

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Куда могут привлекать пригодных к службе с ограничениями

Список заболеваний, которые могут стать основанием для признания лица полностью непригодным к военной службе в период мобилизации, регулируется приказом Министерства обороны Украины №402 "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" от 14 августа 2008 года.

Лица, которые после прохождения ВВК признаны годными к службе с определенными ограничениями по состоянию здоровья, могут быть направлены:

на военную службу в логистические подразделения;

на службу в территориальные центры комплектации и социальной поддержки;

на службу в учебные отделения или другие схожие подразделения.

Напомним, ранее Стефанчук объяснил, будут ли в Украине мобилизовывать 18-летних.

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