Мобилизация в Украине: существует единственное условие, при котором можно не брать повестку от ТЦК

Назван единственный случай, когда граждане имеют право не предъявлять документы в общественных местах, за исключением укрытий, сотрудникам ТЦК или правоохранителям, включая военно-учетные.

Как объяснили адвокаты Роман Симутин и Екатерина Анищенко в комментарии для ТСН.ua, таким обстоятельством является воздушная тревога, когда существует реальный риск для жизни и есть требование властей немедленно перейти в ближайшее укрытие.

Роман Симутин, адвокат с опытом работы следователем, приводит иллюстративный случай: водителя остановили для проверки на трезвость, но в этот момент началась воздушная тревога. Хотя дело передали в суд, суд решил, что водителя необходимо оправдать.

Читайте также: В Раде заявили, что бизнес имеет большой запрос на экономическое бронирование

Симутин отмечает, что во время тревоги граждане имеют право не показывать документы, поскольку их приоритетом является поиск укрытия.

"Никто не может ставить под угрозу жизнь и здоровье человека. Над тем местом, где человеку вручают повестку, могут сбивать ракету. Если такая вероятность существует, то ее соответственно нельзя исключать. В таком случае действия гражданина (который сообщил, что направляется в укрытие – Ред.) будут оправданы. Ставить под угрозу жизнь – это не может быть оправдано вручением повестки. Это право человека, которое не обсуждается", – отмечает адвокат.

"Есть даже практика. Суд закрыл производство, признал водителя, которого остановила полиция и предложила дыхнуть в алкотестер, невиновным. В этот момент прозвучал сигнал воздушной тревоги, водитель отказался и сообщил, что направляется в укрытие. Правоохранители составили на него протокол, но впоследствии производство было закрыто. Если говорить простым языком, то в уголовном кодексе есть такое понятие как крайняя необходимость. Нельзя ставить под риск жизнь и здоровье человека. Если человека задерживают во время воздушной тревоги, то в протоколе это должно быть указано", – добавил он.

Роман Симутин также вспоминает инцидент, когда в прошлом году двух детей не впустили в школьное укрытие в Киеве из-за того, что у низ была собака. В ответ на это Генеральная прокуратура Украины инициировала расследование.

Екатерина Анищенко, которая также разбирается в вопросах мобилизации, подтверждает, что гражданин имеет право проследовать в укрытие.

"А уже находясь в укрытии, должен предоставить документы для подтверждения своих данных", – отмечает адвокат.

Она советует в конфликтных ситуациях звонить в полицию и требовать включения бодикамера у правоохранителей для документирования событий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!