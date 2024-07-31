Мобилизация женщин в августе: кто должен стать на учет и на какие суммы будут штрафовать

Сейчас в Украине действует военное положение, а также проводится всеобщая мобилизация. Что касается мобилизации женщин, то она не предусмотрена, однако женщины, которые работают в определенных сферах, должны стать на воинский учет.

Украинки, которые имеют медицинское образование, независимо от того, работают ли они по специальности, должны стать на учет.

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Это касается следующих медицинских специальностей:

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая терапия;

физическая реабилитация;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

промышленная фармацевтика;

стоматология;

медицина;

биомедицинская инженерия;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

физиологии и эпидемиологии.

токсикология;

фармакология.

Стоит отметить, что регистрация на учете является обязательной даже для тех, кто не работает по медицинской специальности, но имеет соответствующее образование.

Какие штрафы предусмотрены

В случае, если женщины указанных специальностей не обновят свои данные вовремя, им грозит штраф. За первое совершенное админнарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен. Если нарушение повторится в течение года, штраф увеличивается до 25 500 гривен.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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