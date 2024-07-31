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Война в Украине

Мобилизация женщин в августе: кто должен стать на учет и на какие суммы будут штрафовать

Анастасия Крыщук

Мобилизация женщин в августе: кто должен стать на учет и на какие суммы будут штрафовать
Мобилизация женщин в августе. Источник: mil.gov.ua

Сейчас в Украине действует военное положение, а также проводится всеобщая мобилизация. Что касается мобилизации женщин, то она не предусмотрена, однако женщины, которые работают в определенных сферах, должны стать на воинский учет.

Украинки, которые имеют медицинское образование, независимо от того, работают ли они по специальности, должны стать на учет.

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Это касается следующих медицинских специальностей:

  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая терапия;
  • физическая реабилитация;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • промышленная фармацевтика;
  • стоматология;
  • медицина;
  • биомедицинская инженерия;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • физиологии и эпидемиологии.
  • токсикология;
  • фармакология.

Стоит отметить, что регистрация на учете является обязательной даже для тех, кто не работает по медицинской специальности, но имеет соответствующее образование.

Какие штрафы предусмотрены

В случае, если женщины указанных специальностей не обновят свои данные вовремя, им грозит штраф. За первое совершенное админнарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен. Если нарушение повторится в течение года, штраф увеличивается до 25 500 гривен.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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