Мобилизуют ли на фронт мужчин с лишним весом: что говорят юристы

Мужчин в Украине, получивших повестку, волнует вопрос: могут мобилизовать людей с лишним весом. Юрист Айвазян разъяснил, что наличие ожирения III степени не является автоматическим основанием для освобождения от военной службы.

Согласно "Расписанию болезней" приказа МОУ №402, люди с таким диагнозом могут быть признаны годными к службе в тыловых частях, таких как обеспечение, логистика и медицинские подразделения, пояснил правовед.

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Однако важно понимать, что решение о пригодности к военной службе принимает военно-врачебная комиссия (ВЛК) индивидуально для каждого случая. На решение ВЛК могут повлиять и другие заболевания, которые испытывает мужчина.

Какие заболевания могут служить основанием для отсрочки от мобилизации?

Помимо ожирения III степени к перечню заболеваний, которые могут освободить от военной службы, относятся:

Сахарный диабет средней тяжести с осложнениями

Тиреотоксикоз средней степени тяжести

Заболевание щитовидной железы с гипотиреозом средней степени тяжести

Что делать, если у вас есть лишний вес или другие заболевания?

Если у вас есть сомнения в своей пригодности к военной службе, рекомендуется обратиться к врачу и собрать все необходимые медицинские документы. С этими документами следует обратиться в военно-врачебную комиссию для прохождения осмотра.

Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и окончательное решение принимает ВЛК.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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