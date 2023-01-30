'Могилизация оккупантов проходит успешно': появились кадры уничтожения врага от 10 ОГШБр

На востоке Украины воины из 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады неустанно уничтожают врага. Кадры, снятые с дрона, они опубликовали в соцсетях.

Операторы дронов на восточном фронте зафиксировали перемещение врага и предоставили координаты защитникам, атаковавшим российских интервентов. "Могилизация оккупантов проходит успешно", – прокомментировали бойцы из 10 ОГШБр это видео.

Читайте также: Артиллеристы ВСУ уничтожили тыловую базу врага в Луганской области: авто с боеприпасами взлетело в воздух (видео)

Украинские военные из 109-го отдельного горно-штурмового батальона показали также, как им удалось найти и ликвидировать вылезших из окопов русских солдат, проводивших разведку:

"От наказания не скроется никто", – добавили наши защитники.

Предлагаем также узнать, как бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на востоке Украины ликвидировали штурмовую группу россиян. Интервенты в очередной раз "совершили шаг доброй воли".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!