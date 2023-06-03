Могли стать калекой или умереть: Как древние люди рисковали при изготовлении камней

Группа американских антропологов определила, что процесс изготовления каменных орудий мог быть опасным для здоровья и жизни древних людей. Исследование, опубликованное в журнале American Antiquity, указывает на то, что эта деятельность часто приводила к травмам, в частности порезам, которые без должной медицинской помощи могли иметь серьезные последствия, включая увечье или даже смерть.

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Для получения информации об этих рисках ученые из Университета Талси, Университета штата Нью-Йорк в Баффало и Университета штата Кент сотрудничали с людьми, занимающимися изготовлением каменных орудий как хобби или для научных исследований. Они опросили 173 добровольцев, найденных на специализированных сайтах и группах в социальных сетях, чтобы получить информацию об их опытах и возможных травмах.

Результаты исследования показали, что хотя большинство участников использовало защитное оборудование, например защитные очки (87%) и перчатки (57%), они все равно часто получали травмы. Наиболее распространены были порезы пальцев и рук, а также возможность получить обломки камня в глаза или кожу.

Несколько участников вспомнили о случаях, когда случайно ударили себя по ногам или яичкам. Кроме того, четверть опрошенных сообщили о серьезных травмах, требовавших медицинской помощи, таких как переломы костей, повреждения суставов, ранения артерий и нервных узлов.

Авторы исследования пришли к выводу, что в древности люди, изготовлявшие каменные орудия, рисковали своим здоровьем и даже жизнью. Однако эта деятельность, вероятно, способствовала социальному обучению, когда люди перенимали навыки наблюдением за другими людьми, или риски были уменьшены путем привлечения к процессу только взрослых и старших детей.

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