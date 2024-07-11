Могут ли мобилизовать военнообязанного, не согласного с решением ВВК: разъяснение юриста

В случае несогласия военнообязанного с решением военно-врачебной комиссии, он имеет право обжаловать его. В течение периода обжалования такой гражданин не может быть мобилизован.

Об этом информирует юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult.

Как обжаловать решение ВВК

Если военнообязанный гражданин не удовлетворен решением военно-врачебной комиссии, он имеет право подать жалобу для назначения повторного медицинского осмотра.

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Необходимо, чтобы эта комиссия проходила на уровне областной военно-врачебной комиссии, а не на местном, например, районном или городском уровне.

Могут ли мобилизовать гражданина, который оспаривает решение ВВК

Прежде чем завершить процедуру военно-медицинского осмотра на пригодность к военной службе военнообязанному не могут выписать боевую повестку.

"Пока эта комиссия не будет Вами пройдена, Вы не можете быть мобилизованным", – резюмировал юрист Андрей Топчий.

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