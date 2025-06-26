Могут ли УБД досрочно уйти на пенсию: ответ юриста

Украинское законодательство гарантирует участникам боевых действий (УБД) ряд социальных льгот, в частности возможность досрочного выхода на пенсию по возрасту. Это значит, что защитники Украины могут пойти на заслуженный отдых раньше других граждан.

Рассмотрим подробнее, как учитывается служба в армии для пенсионного стажа и при каких условиях можно реализовать это право. Об этом сообщает ПФУ.

Как мобилизация влияет на пенсионный стаж?

Пенсионный фонд Украины отмечает: если гражданин был мобилизован, но до этого работал в должности, которая дает право на льготную пенсию (например, во вредных или опасных условиях), то военная служба не отменяет это право. Напротив, период службы засчитывается в страховой стаж, что позволяет оформить льготную пенсию после демобилизации.

Рабочее место во время службы – сохраняется

Согласно украинскому законодательству, мобилизация не является основанием для увольнения работника. Его трудовой договор не расторгается, а место работы сохраняется. Работодатель обязан внести соответствующую запись в трудовую книжку, которая служит подтверждением стажа и гарантирует возобновление трудовых отношений по возвращении со службы.

Военная служба – это тоже стаж

Закон "О воинской обязанности и военной службе" определяет, что весь период службы причисляется к таким видам стажа:

страхового;

общего трудового;

по специальности;

гос службы.

Это значит, что даже в тех случаях, когда работодатель не платит взносы во время мобилизации работника, стаж не теряется — он все равно будет учтен при выходе на пенсию.

Три месяца стажа за каждый месяц службы

Согласно постановлению Кабинета министров №393 от 17 июля 1992 года, каждый месяц военной службы в особый период (то есть во время войны) засчитывается как три месяца в трудовой стаж для назначения пенсии. Это называется "льготной выслугой лет", и она значительно ускоряет обретение права на пенсионное обеспечение.

Эта норма распространяется на:

военнослужащих ВСУ и других военных формирований;

полицейских, работников СБУ, ДБР, БЭБ, ГСЧС, налоговой милиции;

служащих судебной охраны и НАБУ;

представителей гражданской защиты и госсвязи;

бывших милиционеров с выслугой от 5 лет;

иностранцев-военных, постоянно проживающих в Украине.

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Если лицо участвовало в боевых действиях хотя бы один месяц, этот период также засчитывается по формуле "месяц за три", что заметно сокращает путь к пенсии.

Условия досрочной пенсии для УБД

Лица со статусом участника боевых действий могут выходить на пенсию раньше общеустановленного возраста:

Мужчины – с 55 лет (при наличии 25 лет страхового стажа).

– с 55 лет (при наличии 25 лет страхового стажа). Женщины – с 50 лет (при наличии 20 лет страхового стажа).

Для военнослужащих выслуга лет приравнивается к страховому стажу, поэтому при наличии достаточного стажа они могут выйти на пенсию даже раньше указанных пределов согласно отдельным нормативам.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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