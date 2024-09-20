Могут ли военные уехать в отпуск за границу: разъяснили в ТЦК

Несмотря на сложную ситуацию в стране, многие военнослужащие имеют право на отпуск за границей. ТЦК и СП подтверждают, что такая возможность существует, хотя формальных изменений в законодательстве по пересечению границы для военных не было. Об этом пишет sud.ua.

Как получить разрешение на отпуск за границей?

Чтобы получить разрешение на отпуск за границей, военнослужащий должен выполнить несколько шагов:

Составление рапорта: Составить подробный рапорт на имя командира воинской части. В рапорте необходимо указать: Вид отпуска (ежегодный, по семейным обстоятельствам и т.п.).

Желаемая продолжительность отпуска.

Страну, которую планируется посетить.

Пункт пропуска через границу.

Обоснование необходимости выезда за границу (например, лечение, семейные обстоятельства). Постановка на учет в военной службе правопорядка: Военнослужащий должен встать на учет в военной службе правопорядка ВСУ. Это дополнительное требование, которое может быть введено в некоторых случаях.

Важно понимать: решение о предоставлении разрешения на отпуск за границей принимается индивидуально каждым командиром. Учитывается множество факторов, включая боеспособность воинской части, продолжительность службы военнослужащего, его личностные обстоятельства и другие факторы.

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Какие документы нужны для выезда за границу?

Для успешного пересечения границы военнослужащему необходимо иметь следующий пакет документов:

Загранпаспорт: Паспорт должен быть действителен на весь период поездки.

Паспорт должен быть действителен на весь период поездки. Военный билет: документ, подтверждающий статус военнослужащего.

документ, подтверждающий статус военнослужащего. Отпускной билет: В билете должно быть указано, что отпуск предоставляется с разрешением на выезд за границу. Если такой отметки нет, необходимо иметь выписку из приказа командира о предоставлении отпуска с правом выезда за границу.

В билете должно быть указано, что отпуск предоставляется с разрешением на выезд за границу. Если такой отметки нет, необходимо иметь выписку из приказа командира о предоставлении отпуска с правом выезда за границу. Другие документы: В зависимости от страны назначения могут потребоваться дополнительные документы (виза, страховка и т.п.).

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