Чи можуть військові поїхати у відпустку за кордон: роз’яснили у ТЦК

Незважаючи на складну ситуацію в країні, багато військовослужбовців мають право на відпустку за кордоном. ТЦК та СП підтверджують, що така можливість існує, хоча формальних змін у законодавстві щодо перетину кордону для військових не було. Про це пише sud.ua.

Як отримати дозвіл на відпустку за кордоном?

Щоб отримати дозвіл на відпустку за кордоном, військовослужбовець повинен виконати кілька кроків:

Написання рапорту: Скласти детальний рапорт на ім'я командира військової частини. У рапорті необхідно вказати: Вид відпустки (щорічна, за сімейними обставинами тощо).

Бажану тривалість відпустки.

Країну, яку планується відвідати.

Пункт пропуску через державний кордон.

Обґрунтування необхідності виїзду за кордон (наприклад, лікування, сімейні обставини). Постановка на облік у військовій службі правопорядку: Військовослужбовець повинен стати на облік у військовій службі правопорядку ЗСУ. Це додаткова вимога, яка може бути запроваджена в деяких випадках.

Важливо розуміти: рішення про надання дозволу на відпустку за кордоном приймається індивідуально кожним командиром. Враховується безліч факторів, включаючи боєздатність військової частини, тривалість служби військовослужбовця, його особисті обставини та інші чинники.

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Які документи потрібні для виїзду за кордон?

Для успішного перетину кордону військовослужбовцю необхідно мати при собі наступний пакет документів:

Закордонний паспорт: Паспорт повинен бути дійсним на весь період поїздки.

Паспорт повинен бути дійсним на весь період поїздки. Військовий квиток: Документ, що підтверджує статус військовослужбовця.

Документ, що підтверджує статус військовослужбовця. Відпускний квиток: У квитку має бути зазначено, що відпустка надається з дозволом на виїзд за кордон. Якщо такої відмітки немає, необхідно мати витяг із наказу командира про надання відпустки з правом виїзду за кордон.

У квитку має бути зазначено, що відпустка надається з дозволом на виїзд за кордон. Якщо такої відмітки немає, необхідно мати витяг із наказу командира про надання відпустки з правом виїзду за кордон. Інші документи: Залежно від країни призначення можуть знадобитися додаткові документи (віза, страховка тощо).

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