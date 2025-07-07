Могут наблюдаться головные боли и слабость: прогноз магнитных бурь на 8 июля

Магнитные бури могут влиять на наше самочувствие, ведь при их развитии изменяется атмосферное давление. Это может вызвать головную боль, усталость, раздражительность и другие проявления у чувствительных к погодным изменениям людей.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), геомагнитная активность измеряется по планетарному К-индексу. Если его значение достигает 5 и выше – это сигнал о мощной магнитной буре. Более низкие показатели считаются незначительными.

Читайте также: Мощное солнечное извержение испугало ученых: Землю может накрыть геомагнитный шторм (фото)

Во вторник, 8 июля, показатель солнечной активности составит К – 2,7. Магнитные бури возникают из-за мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается заряженная плазма. Достигая земной магнитосферы, эти частицы вызывают электромагнитные возмущения. По интенсивности бури делятся на уровни: от слабых, почти не заметных, до сильных, которые могут влиять не только на здоровье, но и на работу средств связи — например, мобильной связи, спутников или радиосигналов. При сверхмощных бурях возможно даже наблюдение полярного сияния.

Чтобы лучше переносить влияние геомагнитных явлений, следует придерживаться простых советов. Стабильный режим сна и питания поможет организму адаптироваться. Избегайте тяжелой пищи, алкоголя и избыточного кофе. Больше пейте чистой воды или травяных чаев. Прогулки на свежем воздухе также оказывают положительное влияние на состояние, однако не стоит находиться под прямым солнцем. Легкие физические нагрузки, душ по утрам или теплая ванна вечером способны снять напряжение. Людям с хроническими болезнями следует быть особенно внимательными к себе и иметь под рукой необходимые лекарства.

Прогнозы магнитных бурь обновляются каждые три часа, поэтому советуем следить за актуальной информацией.

Ранее мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на 24 июня.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!