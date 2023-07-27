'Могут в любой момент нанести удар': Воздушные силы предупредили о повторных ударах в ближайшие дни

В Воздушных силах предупредили о возможных повторных атаках врага в ближайшие дни. Потому украинцев призывают сразу реагировать на информацию о потенциальной опасности.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал. Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.

По его словам, в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ во время потенциальной угрозы может появиться информация о вероятности повторного ракетного обстрела. В частности, оккупанты активизируют деятельность своей авиации на юго-восточном направлении при благоприятных погодных условиях.

"Это и беспилотники, и самолеты Ил-22, и самолет радиолокационного обнаружения А-50, и истребители тактической авиации. Это все типичная ситуация каждое утро", – сказал Юрий Игнат.

Он добавил, что враг может в любой момент нанести удар, если его корабли находятся в бухте Севастополь или Черном море.

"Готовность Сил обороны должна быть постоянно, а людям нужно реагировать как только мы располагаем информацией о потенциальной опасности", - пояснил Игнат.

Напомним, представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал о приоритетных целях оккупантов на Востоке Украины. В частности, они хотят вытеснить украинских бойцов на реку Оскол на Купянском направлении. Однако их главой является полный захват Донецкой и Луганской областей. Череватый убежден, что враг не сможет достичь этой цели.

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