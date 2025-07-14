Могут забрать выплаты: кому из пенсионеров следует подать специальное заявление в ПФУ

Украинские пенсионеры, которые находятся на оккупированных территориях или выехали оттуда, должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины, чтобы подтвердить, что они не получают пенсии от РФ. Это можно сделать непосредственно в отделении ПФУ или через Портал Пенсионного фонда до 31 декабря 2025 года.

Как указано в материале издания "ДонбассЅОЅ", в случае отсутствия обмена информацией между пенсионными органами Украины и России, подтверждение неполучения пенсии от российских органов пенсионного обеспечения должно быть предоставлено в виде сообщения в ПФУ через заявление лица о назначении, возобновлении или продолжении выплаты пенсии.

Это требование касается всех граждан, которые покинули временно оккупированные территории, независимо от того, когда они выехали – до или после начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года).

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Как подать заявление о неполучении пенсии от России

Первый и самый простой способ – это обратиться лично в любое отделение Пенсионного фонда и подать заявление (информационное сообщение). Вероятно, в Пенсионном фонде вам предоставят форму заявления для назначения или перерасчета пенсии, или же для получения выплат, утвержденную Постановлением Правления ПФУ №22-1.

Второй вариант – подача заявления дистанционно через Портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда. В разделе "Мои обращения" на Портале уже можно сообщить ПФУ о неполучении пенсии от РФ. Заявление можно подать в любой удобной форме.

"Однако, по нашей информации и полученной обратной связи от людей, функционал требует доработки, ведь кроме авторизации с помощью Дія.Підпис система просит дополнительное подтверждение личности через ЭЦП. Такая двухуровневая идентификация на Портале электронных услуг ПФУ делает невозможным для большинства пенсионеров подачу такого информационного сообщения", – отмечает издание.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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