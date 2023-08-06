Молодые кабачки гниют на грядке: как спасти урожай

Кабачки – одни из любимых овощей для выращивания в огороде, но с ними могут возникнуть некоторые проблемы, особенно связанные с гнилью на грядке. Поэтому огородники используют методы, которые помогут уберечь кабачки от гнили и получить большой и вкусный урожай.

Об этом сообщили в УНИАН. Отметили, что одна из главных причин гнили кабачков – недостаток света при высокой влажности.

Риск загнивания молодых кабачков увеличивается из-за резких перепадов температур. Огородники рекомендуют обратить особое внимание на период формирования завязей, поскольку именно тогда кабачки могут начать портиться.

Один из простых и эффективных способов обезопасить кабачки от гнили – подкормить их специальным раствором. Для этого нужно смешать 10 мл йода с 10 л воды, полить этим раствором корни кабачков, а также побрызгать листья.

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Есть еще несколько уловок для сохранения урожая. Рекомендуется накрывать кусты кабачков агроволокном на ночь, чтобы оградить их от излишней влажности. В случае дождей можно использовать козырек из плёнки, что также поможет избежать гнили. Кроме того, рядом с кустами можно положить кирпич – он нагреется днем и ночью отдаст тепло растениям.

Что касается грунта, для кабачков он должен быть нейтральным, но лучше, когда он теплый и удобренный. Рекомендуется удобрить почву перед посадкой кабачков с помощью куриной покормы, навоза, стеблей или ботвы, прикопав их на грядке за несколько дней до посадки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечь огород от губительного воздействия солнца.

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