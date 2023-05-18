Молоко и неправильный уход: какие привычки портят вашу кожу

Кожа – один из самых ярких показателей нашего здоровья и образа жизни. Все ваши привычки и пристрастия в еде так или иначе отражаются на состоянии кожи. Чтобы избежать ухудшения ее состояния, следует отказаться от некоторых вредных привычек.

Прием воды

Пейте не менее двух литров воды в день. Если пьете мало воды, кожа становится сухой и теряет упругость.

Употребление большого количества сахара и молочных продуктов

Чрезмерное употребление сахара и молочных продуктов становится причиной высыпаний, требующих длительного лечения. Уменьшите количество этих продуктов в своем рационе, а сахар можете вообще исключить и уже через несколько недель вы увидите улучшение состояния кожи.

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Выдавливание прыщей

Выдавливая прыщ вы разносите инфекцию по всему лицу, плюс большинство людей не умеют правильно выдавливать прыщи, делая только хуже. Поэтому лучше регулярно записывайтесь на чистку лица к косметологу.

Алкоголь и сигареты

Злоупотребление алкоголем и сигаретами очень негативно отражается на состоянии кожи – она становится более желтой и очень сухой.

Неправильный уход

Не экономьте средства на уходе за кожей. Дешевые или неправильно подобранные уходовые средства очень плохо отражаются на состоянии кожи, провоцируя сыпь и сухость. Посоветуйтесь с косметологом по поводу ежедневного ухода.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей губ, чтобы не было трещин.

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