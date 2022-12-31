Морпехи ВСУ показали работу РСЗО "Берест" на базе грузовика "Урал" (фото)

В сети появились фото украинских бойцов из реактивно-артиллерийского подразделения, которые показали кадры своей работы по украинскому РСЗО "Берест".

Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского опубликовали фото того, как уничтожают врага не только стрелковым оружием, но и имеют на вооружении современную реактивную артиллерию.

В одном из реактивно-артиллерийских подразделений морпехи используют РСЗО "Берест" на базе грузовика "Урал". Это оружие – разработка украинского оборонно-промышленного комплекса. Сейчас такие экземпляры успешно уничтожают врага в Донецком направлении.

Что известно о БМ-21УМ "Берест"

БМ-21УМ "Берест" – это перспективная украинская реактивная система залпового огня 122 мм калибра. Система построена на базе грузового шасси КрАЗ-5401НЕ и модернизированной пусковой установки БМ-21 "Град".

Система БМ-21УМ "Берест" впервые представлена на выставке Оружие и безопасность-2018, которая проходила 9-12 октября в Киеве. "Берест" является глубокой модернизацией БМ-21 "Град" и предназначен для его замены, ведь имеет ряд преимуществ:

кабина вмещает весь расчет, тогда как у "Града" часть боевого расчета находится на открытых сиденьях за кабиной.

пусковая установка содержит 50 реактивных снарядов, вместо 40 у "Града".

"Берест" был изготовлен Шепетовским ремонтным заводом за собственные оборотные средства. Утверждалось, что в производстве "Береста" используются только украинские комплектующие, включая шасси.

"Берест" оснащен бескапотной двухрядной 4-дверной кабиной. Кабина содержит расчет боевой машины и всю необходимую аппаратуру управления огнем.

"Берест" оборудован цифровой системой управления огнем, позволяющей экипажу проводить подготовку к стрельбе, в частности, топогеодезическую привязку, не покидая кабины. Также, "Берест" интегрирован в систему обмена информацией на поле боя – расчет РСЗО в режиме реального времени получает координаты врага, поступающие из беспилотников, контрбатарейных РЛС и т.д.

Характеристики БМ-21УМ "Берест"

Полный вес: 17200 кг;

Главное вооружение: пусковая установка на 50 ракет калибра 122мм;

Тип двигателя: ЯМЗ-530;

Мощность двигателя:300 л. с;

Длина в производном положении: 8000 мм;

Ширина в производном положении: 2500 мм;

Высота в производном положении: 3130 мм;

Клиренс: 270–290 мм;

Трансмиссия: 4х4;

Скорость: 90 км/ч;

Запас хода: 600 км.

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