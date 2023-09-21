Морская пехота ВСУ уничтожила замаскированную вражескую пушку "Гиацинт-Б" (видео)

Артиллерийский расчет 206-ОАБР на поле боя уничтожил высокоточным снарядом замаскированную 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б" оккупантов на южном направлении. Этот момент был запечатлен на видео.

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Об этом информирует командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

По его словам, этот успешный результат стал возможен благодаря работе артиллеристов морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Получив координаты бойцы 206-ОАБР попали высокоточным снарядом во вражескую пушку.

Напомним, в Светлодарске Донецкой области бойцы Сил обороны точными ударами разнесли вдребезги два зенитно-ракетных комплекса российских оккупационных войск "Бук-М3". Их стоимость составляет от 50 до 70 млн. долларов.

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