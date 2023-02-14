Морские пехотинцы показали видео уничтожение вражеской техники из ПТРК 'Стугна-П'

Украинские бойцы выследили и уничтожили вражескую технику на одном из активных участков фронта. Видео ликвидации врага попало в соцсети.

Кадрамы уничтожения вражеской техники и ее экипажем поделилась на Фейсбук-странице 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Бойцы работали с украинским противотанковым ракетным комплексом "Стугна-П".

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"Знаем, как вы любите видео работы противотанкистов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского из ПТРК "Стугна-П" по врагу, поэтому снова хотим порадовать горелой российской жестянкой с "хорошими" оккупантами", — прокомментировали эти кадры наши защитники.

Справка:

ПТРК "Стугна-П" – украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) второго поколения. Разработано киевским конструкторским бюро "Луч". Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты, также может поражать зависшие вертолеты.

Полуавтоматический комплекс, с системой наведения лазерного луча.

ПТРК может вести огонь ракетами калибра 130 или 152 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере.

Оператор может управлять комплексом дистанционно с выносимого на расстояние до 50 м пульта.

Дальность стрельбы: 100-5000 м;

Дальность обнаружения цели типа "танк" днем: до 6500м.

Раньше, мы показывали, как наши воины бьют из этого же ПТРК по оккупантам на дальности.

Также, мы показывали как "Стугной" катапультировали командира танка Т-80.

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