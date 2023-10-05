Мощная магнитная буря накрыла Землю: как уберечь здоровье

5 октября 2023 года Землю накрыла мощная магнитная буря, вызванная выбросом корональной массы из Солнца. Буря достигла уровня G3, являющегося вторым по силе из возможных пяти уровней.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно на метеозависимых, отмечают в SWPC.NOAA.

Календарь магнитных бурь на октябрь:

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Как уберечь здоровье во время магнитной бури:

Уменьшите физические нагрузки. Магнитные бури могут вызвать усталость и слабость, поэтому лучше избегать тяжелых физических нагрузок.

Соблюдайте здоровый образ жизни.

Здоровое питание, достаточный сон и регулярные упражнения помогут укрепить иммунитет и уменьшить влияние магнитной бури на организм.

Во время мощных геомагнитных колебаний люди могут почувствовать следующие симптомы:

Головная боль

Усталость

Бессонница

Нарушение сердечного ритма

Снижение АД

Головокружение

Депрессия

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, обратитесь к врачу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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