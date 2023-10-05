Потужна магнітна буря накрила Землю: як вберегти здоров'я
5 жовтня 2023 року Землю накрила потужна магнітна буря, яка викликана викидом корональної маси з Сонця. Буря досягла рівня G3, що є другим за силою з можливих п'яти рівнів.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо на метеозалежних, зазначають у SWPC.NOAA.
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Як вберегти здоров'я під час магнітної бурі:
- Зменшіть фізичні навантаження. Магнітні бурі можуть викликати втому та слабкість, тому краще уникати важких фізичних навантажень.
- Дотримуйтесь здорового способу життя.
- Здорове харчування, достатній сон та регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити імунітет та зменшити вплив магнітної бурі на організм.
Під час потужних геомагнітних коливань люди можуть відчути такі симптоми:
- Головний біль
- Втома
- Безсоння
- Порушення серцевого ритму
- Зниження артеріального тиску
- Запаморочення
- Депресія
Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, зверніться до лікаря.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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