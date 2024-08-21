Мощная шестибалльная буря бурлит на Земле: как уберечься

В среду, 21 августа, на Земле зафиксирован шестибалльный геомагнитный шторм. Он относится к красному уровню опасности.

По данным портала Meteoagent, сила шторма стихнет до четырех баллов только 22 августа. Следует заметить, что это предварительный прогноз, потому что поведение Солнца невозможно спрогнозировать на долгие сроки.

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Магнитные бури сегодня. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнитные бури сегодня. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Чтобы лучше чувствовать себя в опасные дни, соблюдайте простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.

Потребляйте меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте больше сезонных овощей и зелени, меньше потребляйте жареную, острую и жирную пищу.

Больше гуляйте по свежему воздуху, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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