Мощный пожар на газопроводе в россии: в результате взрыва небо стало огненным (видео)

В 10 марта на Бобровском газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе РФ (ХМАО) произошел мощный взрыв. Этот газопровод находится рядом с поселком Лихма Ханты-Мансийского автономного округа.

Местные жители рассказали в соцсетях, что в результате взрыва в небо поднялся столб огня и дыма. Он был виден в нескольких километрах от места происшествия.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков сообщил, что "событие" произошло в двадцати километрах от поселка Лихма. На место выехали сотрудники МЧС. Газовики после устранения пожара восстановят поврежденный участок газопровода.

"Самое событие никак не отразилось на жителях", – заверил чиновник.

Первый заместитель председателя Белоярского района Александр Ойнец в соцсетях написал: "В Белоярском районе (ХМАО) пожар на газопроводе потушили сразу после взрыва. Участок быстро перекрыли".

"Пожар на газопроводе в ХМАО был потушен сразу после ЧП. Поврежденный участок оперативно перекрыли. Жертв и пострадавших нет", — добавил чиновник.

Напомним, суд Гааги выдал ордера на арест командующего авиацией РФ и командующего Черноморским флотом.

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