Мошки на комнатных цветах: как избавиться от вредителей

Иногда в домашних горшках заводится мошка. Она способна нанести значительный вред цветам и ваши вазоны начнут погибать, поскольку личинки вредителей будут выгрызать корни.

Основная причина, по которой в комнатных цветах завелись мошки – слишком влажная почва. Также вызвать их появление может нехватка свежего воздуха. Также, если вы удобряете вазоны органикой, она начинает гнить и привлекать мошку.

Если вы ухаживали за вазонами правильно, а вредители все же завелись, есть несколько способов избавиться от них.

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Издание "Долина" предлагает следующую методику уничтожения мошек из растений.

Если у вас завелись белокрылки, можно использовать чесночный, табачный или мыльный раствор.

Избавиться от черных мошек поможет марганцовка, сера и специи с сильным запахом (лавровый лист, чеснок).

Дрозофил проще выловить или отпугнуть эфирными маслами.

Средства от белокрылок

Пораженные их личинками листья нужно протереть слабым раствором марганцовки. Также можно использовать чесночный раствор. 5 зубчиков чеснока следует натереть и размешать в литре теплой воды. Накройте крышкой и настаивайте 2-3 дня. Затем процедите настой и опрыскивайте им растение. Слабым раствором марганцовки нужно полить и почву, в которой растение растет.

Избавиться от черных мошек немного тяжело. Для этого нужно пересадить растение в новую почву, но обеззаразить корни марганцовкой (слабый раствор). Перед посадкой в чистые горшки насыпают тонкий слой земли и втыкают в нее спички головками вверх. Затем насыпают нужное количество грунта.

После пересадки растение раз в неделю следует поливать раствором марганцовки, чтобы не допустить повторного заражения. К тому же нужно обработать и вазоны, которые были рядом возле зараженных мошкой.

Кстати, чтобы черная мошка снова не завелась, в землю можно добавить специи с едким запахом или свежий чеснок, но его время от времени нужно менять, чтобы он не начал гнить. Отвадить мошек от растений могут помочь душистые специи, например лавровый лист. Его измельчают и посыпают почву.

Чтобы избавиться от дрозофил, можно использовать специальные ловушки. Например, в пластиковую бутылку налить сок, компот или вино, добавить кусочки фруктов. Закройте емкость крышкой или пищевой пленкой, сделав несколько маленьких отверстий. Запах жидкости и фруктов будет приманивать этих вредителей, и они слетятся в сосуд.

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