В ночь на вторник, 1 августа, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) второй раз за неделю совершил атаку на башне "Москва сити" - бизнес-квартал, расположенный в столице России, где находится Министерство экономического развития рф.

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По сообщениям российских Telegram каналов, несколько беспилотников попытались проникнуть в Москву, но были сбиты с помощью противовоздушных средств.

Сергей Собянин, мэр города, сообщил, что один из БПЛА долетел до той же башни в районе "Сити", как и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа и остекление на площади 150 квадратных метров. По данным мэра, о пострадавших не сообщается.

Атака затронула 21 этаж башни IQ-квартала "Москва-Сити", где, как сообщают, располагается Министерство экономического развития рф. Движение по Тестовской улице в районе "Москва-сити", где ночью упал украинский беспилотник, не перекрыто. В воскресенье после подобного инцидента его ограничивали несколько часов.

Министерство обороны ФР прокомментировало инцидент, заявив, что украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Москве, однако два из них были уничтожены над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Третий БПЛА потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

В результате инцидента аэропорт Внуково временно приостановил свою работу, а самолеты перенаправлены в другие аэропорты, сообщили экстренные службы москвы.

Между тем, в экстренных службах заявили "ТАСС", что в Подмосковье ПВО сбила один беспилотник.

Напомним, в ночь на 30 июля в Москве раздалось несколько взрывов. Очевидцы сообщили о повреждении небоскреба "Москва-Сити" на Пресненской набережной, 10С2, где находятся офисы нескольких российских министерств и ведомств.

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