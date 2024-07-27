Может ли государство конфисковать жилье жены уклониста: адвокат раскрыл детали

Согласно действующему законодательству Украины, исполнительная служба может конфисковать жилье уклоняющихся от мобилизации, если сумма штрафов превышает 160 тыс. грн. Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец, уточнив, что иногда конфискации подлежит и имущество жены уклониста.

Жилье жены может быть конфисковано, если оно приобретено после вступления в брак. По закону, имущество супругов принадлежит им в равных частях, поэтому исполнительная служба может претендовать на 50% стоимости жилья, даже если оно оформлено на жену, пояснил правовед, чьи слова передает издание "Новини Pro".

Если сумма штрафов меньше, взыскания могут быть наложены на другое имущество, например, автомобиль.

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Процедура конфискации достаточно сложна. Сначала исполнительная служба обращается в суд, затем продает жилье и компенсирует жене должника ее часть стоимости. Долг покрывается из стоимости продажи, а остаток средств возвращается должнику. Жена может оспорить стоимость продажи имущества, если считает, что она занижена, пояснил адвокат.

Кравец также отметил, что есть способ избежать конфискации. Если квартира полностью принадлежит жене уклоняющегося, исполнительная служба не может ее забрать. Для этого мужчина может сделать даром на жилье, передать в собственность или продать его жене. Однако дарственную и договор купли-продажи можно обжаловать в суде.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко объяснил, как Украина будет возвращать сбежавших за границу уклонистов.

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