Может ли повысить урожайность картофеля срыв ее цветов: ответ огородников

Опытные огородники предостерегают: не стоит нарушать естественный цикл развития овощных культур, в частности, картофеля. Они убеждены, что высокий урожай возможен только при правильном и бережном уходе без лишнего вмешательства.

Действительно ли нужно обрывать цветы на картофеле, чтобы повысить урожайность? Этим вопросом заинтересовались учёные, проведя специальный эксперимент. Растения разделили на три группы: первая росла без изменений, у второй обрывали бутоны, а третью полностью срезали верхушки. Об этом пишет ресурс news24.

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Результаты оказались неоднозначными. У картофеля из первой группы, где цветы не трогали, было меньше клубней, однако они отличались большой массой, гладкой поверхностью и отличным качеством. У второй группы урожай оказался больше по количеству, однако уступал качество: клубни были меньше и менее привлекательны. А вот третья группа дала самые слабые результаты – хотя с куста и собирали до трех десятков картофелин, все они были мелкими и непригодными для хранения.

В итоге специалисты пришли к выводу: вмешательство в процесс роста картофеля – обрывание цветов или, тем более, срезание зеленой части – вредит растению. Она вынуждена тратить энергию на восстановление, а не на формирование клубней. Поэтому, если вы хотите качественного урожая, лучше доверить этот процесс самой природе.

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