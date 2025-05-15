Может ли жена получать половину пенсии умершего мужа: ответ ПФУ

В случае смерти пенсионера один из супругов может отказаться от своей пенсии в пользу пенсии в связи с потерей кормильца. Это предусмотрено украинским законодательством и позволяет получать до половины суммы, которую получал умерший.

Право на такую пенсию имеют неработающие супруги, достигшие пенсионного возраста, а также лица, проживавшие вместе с умершим. Кроме того, к этой категории относятся несовершеннолетние дети, лица с инвалидностью, приобретенные до совершеннолетия, студенты дневной формы обучения до 23 лет, а также родители умершего. Если на выплаты претендуют несколько человек, то пенсия делится между ними равными частями. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Главное условие для супруга – это совместное проживание с умершим на момент его смерти. В таком случае можно претендовать на 50% пенсии по возрасту, которую он получал. Если есть сомнения в факте содержания или совместного проживания, Пенсионный фонд может потребовать дополнительные документы — например справку из органа местного самоуправления или судебное решение. Для подтверждения финансовой зависимости от умершего могут потребоваться свидетельства о смерти и браке, документы о предоставлении материальной помощи, переписка, акты, квитанции о денежных переводах или другие расходы, а также официальное подтверждение из местного совета.

После сбора всех необходимых бумаг следует обратиться с заявлением в местное отделение Пенсионного фонда.

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

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