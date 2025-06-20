Может наблюдаться слабость и головные боли: прогноз магнитных бурь на 21 июня

Магнитные бури обладают способностью влиять на атмосферное давление, что часто вызывает ухудшение самочувствия — некоторые могут чувствовать головную боль, усталость или раздражительность. Такие явления особенно заметны для метеозависимых людей.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в субботу, 21 июня, активность составит 2,7.

Следует помнить, что подобные прогнозы могут оперативно изменяться, поскольку обновление данных о солнечной активности происходит каждые три часа. Поэтому, если вы чувствуете метеозависимость или проблемы со здоровьем, следить за изменениями стоит регулярно.

Магнитная буря возникает вследствие выбросов солнечной энергии посредством потока заряженных частиц, достигающих земной магнитосферы. Именно эти частицы провоцируют всплески геомагнитной активности. По классификации, К-индекс до 4 считается незначительным и почти не ощутимым для большинства людей. Начиная с К-индекса 5, влияние на человека становится более заметным: могут возникать проблемы со связью, сбои в работе спутников, а также появляются полярные сияния на высоких широтах.

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Чтобы уменьшить негативное влияние бурь на организм, специалисты советуют придерживаться простых рекомендаций: высыпаться, отказаться от вредной пищи, кофе и алкоголя, больше пить воды и травяных чаев. Прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки, контрастный душ утром или расслабляющая ванна вечером помогут снять напряжение. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует избегать перегрузок, сохранять спокойствие и иметь при себе необходимые лекарства.

Магнитные бури нельзя полностью избежать, но сохраняя здоровый образ жизни и внимательность к собственному состоянию, можно облегчить их влияние.

Раньше мы рассказывали, почему возникают магнитные бури и как их спрогнозировать.

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