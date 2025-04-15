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Может наблюдаться ухудшение самочувствия, ожидается шестой уровень: прогноз магнитных бурь на 16 апреля

Цихоцкая Мария

Может наблюдаться ухудшение самочувствия, ожидается шестой уровень: прогноз магнитных бурь на 16 апреля
Во второй половине апреля магнитные бури не будут отмечаться большой силой или длительностью

Во второй половине апреля магнитные бури не будут отличаться большой силой или продолжительностью. Однако врачи советуют метеочувствительным людям быть внимательными к своему здоровью в дни повышенной геомагнитной активности.

С 14 по 19 апреля на Украине ожидается умеренная геомагнитная активность. В среду, 16 апреля, возможны кратковременные возмущения, которые могут повлечь за собой головную боль — в этот день ожидается К-индекс 6. Об этом пишет РБК.

Следует помнить, что прогнозы такого типа предыдущие, ведь активность Солнца является переменной, и ситуация может измениться даже за несколько дней. Поэтому рекомендуется следить за оперативной информацией от специалистов.

Магнитная буря – это реакция земного магнитного поля на солнечные вспышки. После выбросов частиц из Солнца они достигают атмосферы Земли, приводя к геомагнитным возмущениям, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Чем выше К-индекс, тем сильнее происходит влияние.

Медики утверждают, что даже незначительные изменения в геомагнитном фоне могут сказаться на самочувствии, особенно у метеочувствительных людей. Часто люди жалуются на головные боли, усталость, раздражительность, бессонницу или, наоборот, сонливость днем. В некоторых случаях фиксируются перепады давления, снижение концентрации и обострение хронических заболеваний.

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Чтобы легче перенести такие периоды, следует уделять больше внимания режиму сна, отдыха, рациональному питанию, уменьшить количество стрессов и избегать чрезмерных нагрузок. Если же состояние здоровья вызывает беспокойство, не стоит оттягивать визит к врачу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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