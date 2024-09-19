Может подорожать на треть: эксперт спрогнозировал цены на популярный в Украине овощ

Лето этого года в Украине ознаменовалось аномальной жарой, которая негативно сказалась на урожае многих сельскохозяйственных культур, в частности лука. Как сообщает коммерческий директор компании "Ван Дайк Техникс" Андрей Марущак, даже использование современных систем орошения не смогло спасти луковицы от губительного воздействия высоких температур.

По прогнозам эксперта, нынешняя ситуация на рынке лука характеризуется неоднозначностью. В начале сезона, когда фермеры активно собирают урожай, ожидается снижение цен из-за большого количества мелкой луковицы, не созревшей до нужных размеров. Однако с наступлением зимы ситуация кардинально изменится.

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Из-за низкого урожая качественного лука и, как следствие, его дефицита, цены значительно возрастут. По оценкам Марущака стоимость лука от фермера может достичь 20 гривен за килограмм, а в розничной торговле - до 30 гривен.

"В этом году будет очень много мелкого лука. Это приведет, наверное, к снижению цены в начале сезона, когда все будут копать и продавать ее с поля, но потом, в долгосрочной перспективе, где-то после Нового года, цена на лук будет высокой. Относительно цены можно прогнозировать, что лук от фермера будет по 20 гривен. Качественный лук, хорошо хранившийся в профессиональном хранилище. В магазинах она, соответственно, будет дороже, где-то до 30 гривен", – считает Андрей Марущак.

Следует отметить, что не все регионы Украины претерпели одинаковую степень влияния засухи. В западных областях урожай лука оказался достаточно удачным. Однако основные объемы лука выращиваются на юге страны, где жара нанесла наибольший ущерб. Смена климатических условий заставляет украинских аграриев пересматривать традиционные регионы выращивания овощей и постепенно переносить производство на западные земли. Однако полностью отказаться от южных регионов пока невозможно из-за исторически сложившихся значительных объемов производства.

Аномальная жара в текущем году стала серьезным испытанием для украинских аграриев. Нехватка качественного лука и рост цен на него – это лишь одно из последствий изменения климата, которые все чаще ощущают украинцы. Адаптация к новым условиям и поиск эффективных способов выращивания сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата - одна из самых актуальных задач для аграрного сектора Украины.

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