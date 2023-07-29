Может принести несчастье в брак и успех в карьере: можно ли держать драцену дома

С растением драцена связана не только его эстетическая привлекательность, но и полезные свойства, помогающие улучшить качество воздуха в помещении. Это растение поглощает вредные вещества и электромагнитное излучение, что оказывает положительное влияние на здоровье и настроение людей.

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Драцена имеет свою символику и энергетику, и она способствует успеху, обилию и защите от негативных воздействий, пишет Телеграф. Это растение ассоциируется с гармонией, мудростью и долголетием. Однако некоторые люди считают, что драцена имеет свои предрассудки и приметы, которые связывают ее с несчастьями или болезнями, аналогично орхидее.

Название "драцена" происходит от греческого слова "drakaina", которое переводится как "женский дракон". Существует легенда, связывающая появление драцены с действиями дракона, боровшегося за справедливость и свободу людей. По этой легенде, когда дракона ранили стрелой, с его раны начало течение крови, из которой вырос величественный древовидный растительный вид. Эти деревья имели красные стволы и листья, и именно они стали первыми драценами, символизировавшими мужество, силу и милосердие.

Еще одна легенда связана с влюбленным парнем, который желал жениться на любимой девушке, но отец девушки поставил условие – парень должен был заставить засохшую палку зазеленеть. И несмотря на трудности, парень ежедневно поливал палку водой. Со временем на палице начали появляться зеленые листочки, и с тех пор этот вид растения получил название "драцена", символизировавшее любовь, верность и чудо.

Предрассудки, связанные с драценой, возникли в связи с ее энергетикой и символикой. Некоторые считают, что листья драцены, которые начинают желтеть, сохнуть или опадать, могут предсказывать горе в семье или болезнь среди близких. Также некоторые приметы связаны с дарованием драцены молодоженам на свадьбу, которая, по верованиям, может привести к разводу или предательству.

Однако драцена также ассоциируется с успехом в карьере и финансовым достатком, и ее притягивающие свойства могут быть использованы для создания атмосферы мира и гармонии в доме. Итак, мысли о драцене могут быть очень разными, но, безусловно, она остается одним из самых интересных и уникальных растений, которая вызывает заинтересованность и восхищение среди людей.

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