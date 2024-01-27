Можно ли будет законно откупиться от мобилизации: Что предлагают в Раде

В Украине продолжается военное положение, из-за чего мужчины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы. Верховная Рада готовит законопроект с изменениями подхода к бронированию военнообязанных.

В частности, нардепы предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает Forbes.

Соавтор законопроекта нардеп Дмитрий Наталуха рассказал, что предлагается предоставить возможность бронировать работников всем предприятиям, а не только критически важным из списка правительства. Однако для этого должно быть выполнено несколько условий.

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В частности, компания должна работать в "белую" и платить налоги. Рассматривается вариант, чтобы к 1,5% военного сбора прибавить фиксированную ставку в размере 20 тысяч грн за каждого забронированного работника.

Бронировать можно будет до половины военнообязанных работников. В издании добавили, что сейчас в Украине забронировано 538 тысяч мужчин, включая госслужащих и работников военных администраций.

Напомним, в Украине готовят мобилизацию женщин.

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